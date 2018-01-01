Порошенко внес в Раду законопроект о прекращении действия договора о дружбе с Россией Сегодня, 12:35 21 Цей матеріал також доступний українською Порошенко инициировал расторжение Договора о дружбе с РФ Фото: Пресс-служба АП

Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

Соответствующая информация размещена на сайте украинского парламента.

Текст проекта закона, как и сопроводительных документов, пока не опубликованы.

19 сентября вступил в силу указ президента Петра Порошенко, который вводит в действие решение СНБО о прекращении договора о дружбе между Украиной и Россией.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, заключенный в 1997 году, стал основополагающим документом украинской-российских отношений, которые предусматривали стратегическое партнерство "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силы, включая экономические и другие способы давления".

Документ утратил актуальность из-за военной агрессии России против Украины.

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