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Порошенко в Запорожье сорвал с девушки шапку - видео

Сегодня, 09:51
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Скриншот с видео OboVsem/YouTube

Девушка задала Порошенко вопрос о прокремлевском пропагандисте Шарие

В Сети появилось курьезное видео с президентом Петром Порошенко во время его визита в Запорожье.

На опубликованных кадрах видно, как на встрече с жителями города глава государства тянется к людям, чтобы пожать им руки, однако в какой-то момент срывает с одной из находившихся перед ним девушек шапку.

Сделал ли он это нарочно, или схватил головной убор случайно - мнения пользователей на этот счет разошлись.

Однако на видео слышно, как перед этим девушка задает Порошенко какой-то вопрос о прокремлевском пропагандисте Анатолии Шарие.

Стоит отметить, что ранее объявленный в розыск блогер пообещал награду в 15 тысяч гривен тому, кто публично задаст президенту вопрос о его преследовании.

Теги:   Запорожье Шапка Петр Порошенко

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