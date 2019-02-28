Порошенко в Запорожье сорвал с девушки шапку - видео
В Сети появилось
курьезное видео с президентом Петром Порошенко во время его визита в Запорожье.
На опубликованных
кадрах видно, как на встрече с жителями города глава государства тянется к
людям, чтобы пожать им руки, однако в какой-то момент срывает с одной из
находившихся перед ним девушек шапку.
Сделал ли он это
нарочно, или схватил головной убор случайно - мнения пользователей на этот счет
разошлись.
Однако на видео
слышно, как перед этим девушка задает Порошенко какой-то вопрос о прокремлевском
пропагандисте Анатолии Шарие.
Стоит отметить, что ранее объявленный в розыск блогер пообещал награду в 15 тысяч гривен тому, кто публично задаст
президенту вопрос о его преследовании.