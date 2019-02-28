Порошенко в Запорожье сорвал с девушки шапку - видео Сегодня, 09:51 14375 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео OboVsem/YouTube Девушка задала Порошенко вопрос о прокремлевском пропагандисте Шарие Скриншот с видео OboVsem/YouTube

В Сети появилось курьезное видео с президентом Петром Порошенко во время его визита в Запорожье.

На опубликованных кадрах видно, как на встрече с жителями города глава государства тянется к людям, чтобы пожать им руки, однако в какой-то момент срывает с одной из находившихся перед ним девушек шапку.

Сделал ли он это нарочно, или схватил головной убор случайно - мнения пользователей на этот счет разошлись.

Однако на видео слышно, как перед этим девушка задает Порошенко какой-то вопрос о прокремлевском пропагандисте Анатолии Шарие.

Стоит отметить, что ранее объявленный в розыск блогер пообещал награду в 15 тысяч гривен тому, кто публично задаст президенту вопрос о его преследовании.