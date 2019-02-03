Порошенко: В ближайшие пять лет Украина получит решение о предоставлении членства в НАТО Сегодня, 19:55 1648 Цей матеріал також доступний українською EPA Петр Порошенко EPA

Украина получит решение о предоставлении членства в НАТО в течение ближайших пяти лет, заявил президент Петр Порошенко в интервью телеканалу Украина.

"Я уверен, что к тому времени у нас уже будет план действий относительно членства в НАТО, у нас будет решение относительно предоставления Украине членства" - сказал он.



Глава государства подчеркнул, что для этого Украина должна проводить реформы и достигнуть необходимых для членства в НАТО критериев. Он выразил убежденность в том, что "эти задания являются абсолютно реальными".



"Членство в НАТО - это безопасность. Это безопасность на внешних границах, это политико-дипломатическим путем восстановление суверенитета и территориальной целостности нашего государства, и для обычного гражданина это, в том числе, и безопасность на улицах", - подчеркнул Порошенко.

Ранее Порошенко заявил, что Украина в 2024 году подаст заявку на членство в Европейском Союзе.