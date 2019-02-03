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Порошенко: В ближайшие пять лет Украина получит решение о предоставлении членства в НАТО

Сегодня, 19:55
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EPA

Петр Порошенко

Украина получит решение о предоставлении членства в НАТО в течение ближайших пяти лет, заявил президент Петр Порошенко в интервью телеканалу Украина.

"Я уверен, что к тому времени у нас уже будет план действий относительно членства в НАТО, у нас будет решение относительно предоставления Украине членства" - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что для этого Украина должна проводить реформы и достигнуть необходимых для членства в НАТО критериев. Он выразил убежденность в том, что "эти задания являются абсолютно реальными".

"Членство в НАТО - это безопасность. Это безопасность на внешних границах, это политико-дипломатическим путем восстановление суверенитета и территориальной целостности нашего государства, и для обычного гражданина это, в том числе, и безопасность на улицах", - подчеркнул Порошенко.

Ранее Порошенко заявил, что Украина в 2024 году подаст заявку на членство в Европейском Союзе.

Теги:   НАТО Петр Порошенко

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