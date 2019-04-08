Порошенко в ближайшие дни назначит судей Высшего антикоррупционного суда Вчера, 23:36 571 Цей матеріал також доступний українською Петр Порошенко / Twitter Петр Порошенко Петр Порошенко / Twitter

Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости подписания указа о назначении судей в Высший антикоррупционный суд.

"На этой неделе я должен подписать указ, мы должны запустить Антикорупционный суд", – сказал Порошенко в эфире телеканала ICTV.

Петр Порошенко сообщил, что конкурс на отбор участников Антикоррупционного суда прошел с участием международных экспертов, а его результаты признали "во всем мире". Порошенко считает, что избранные судьи, ученые и адвокаты являются "гарантом кардинальных изменений в стране".

Напомним, 23 января президент Украины Петр Порошенко заявлял, что создание Высшего антикоррупционного суда Украины находится на финальном этапе и завершится в феврале.

7 июня 2018 года Верховная Рада Украины приняла законопроект о Высшем антикоррупционном суде.

В начале августа был открыт конкурс на должности судей в Верховный и Высший антикоррупционный суды. В Верховном суде - 78 вакансий, в Высшем антикоррупционном суде - 39.