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Порошенко в ближайшие дни назначит судей Высшего антикоррупционного суда

Вчера, 23:36
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Порошенко в ближайшие дни назначит судей Высшего антикоррупционного суда - фото

Петр Порошенко / Twitter

Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости подписания указа о назначении судей в Высший антикоррупционный суд.

"На этой неделе я должен подписать указ, мы должны запустить Антикорупционный суд", – сказал Порошенко в эфире телеканала ICTV.

Петр Порошенко сообщил, что конкурс на отбор участников Антикоррупционного суда прошел с участием международных экспертов, а его результаты признали "во всем мире". Порошенко считает, что избранные судьи, ученые и адвокаты являются "гарантом кардинальных изменений в стране".

Напомним, 23 января президент Украины Петр Порошенко заявлял, что создание Высшего антикоррупционного суда Украины находится на финальном этапе и завершится в феврале.

7 июня 2018 года Верховная Рада Украины приняла законопроект о Высшем антикоррупционном суде.

В начале августа был открыт конкурс на должности судей в Верховный и Высший антикоррупционный суды. В Верховном суде - 78 вакансий, в Высшем антикоррупционном суде - 39.

Теги:   ВККС Антикоррупционный суд Петр Порошенко

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