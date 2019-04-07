Порошенко уволит главу Одесской ОГА – источник
Президент Украины Петр Порошенко принял решение об увольнении главы Одесской областной администрации Максима Степанова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в администрации президента.
Распоряжение об увольнении Степанова может
быть опубликовано в среду, 10 апреля, после заседания Кабинета министров,
который должен будет сделать соответствующее представление. Президент не может
произвести увольнение главы ОГА без решения правительства.
Максим Степанов занимал должность губернатора Одесской области с января 2017 года. До этого он 5 лет работал в государственном предприятии Полиграфический комбинат Украина по изготовлению ценных бумаг.