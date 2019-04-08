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Порошенко уволил замглавы АП Филатова – СМИ

Сегодня, 09:38
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Порошенко уволил замглавы АП Филатова – СМИ - фото

president.gov.ua

Указ об увольнении Алексея Филатова обнародуют 21 апреля

Президент Петр Порошенко уволил Алексея Филатова с должности заместителя главы Администрации президента, сообщают Українські Новини со ссылкой на источники в АП и юридических кругах.

Обновление (11:31): Пресс-служба Администрации президента опровергла информацию об увольнении Филатова.

По данным агентства, указ об увольнении уже подписан и сейчас находится в аппарате АП.

Отмечается, что его планируют опубликовать 21 апреля.

Собеседник сообщил, что Филатов уволен в связи с подачей заявления об отставке.

На данный момент, по словам источника, Филатов находится за границей.

Другие источники сообщили, что Филатова уволили в связи с тем, что он не справился с поставленными задачами.

По их словам, указ об увольнении будет обнародован только 21 апреля, чтобы не сеять панику и не накалять ситуацию перед вторым туром президентских выборов.

"Это и нежелание накалять ситуацию перед вторым туром и необходимость обеспечить деятельность судебной реформы с действующим куратором",- подчеркнул источник.

Теги:   Администрация президента Украины Алексей Филатов Петр Порошенко

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