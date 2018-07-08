Порошенко уволил своего внештатного помощника Горащенкова

Указ был опубликован в субботу, 7 июля

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении своего внештатного помощника и члена конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Алексея Горащенкова.

Соответствующий указ №198/2018 опубликован на официальном сайте президента Украины в субботу, 7 июля.

Алексей Горащенков был назначен внештатным помощником президента Порошенко 29 августа 2014 года. В 2016 году его также назначили членом конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов НАПК.

Напомним, что уволенная 31 октября 2017 года глава департамента финансового контроля Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Анна Соломатина подтвердила, что представитель Администрации президента Украины Алексей Горащенков курировал работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.