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Порошенко уволил Гордеева с поста главы Херсонской ОГА

Сегодня, 11:59
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Порошенко уволил Гордеева с поста главы Херсонской ОГА - фото

Андрей Гордеев/Facebook

Гордеев сам подал в отставку

Президент Украины Петр Порошенко уволил Андрея Гордеева с поста главы Херсонской облгосадминистрации.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Другим указом Порошенко назначил временно исполняющим обязанности Дмитрия Бутрия.

Напомним, 6 апреля Андрей Гордеев подал в отставку. 

Комментируя свое увольнение, Гордеев заявил, что принял решение об отставке из-за того, что не хочет "нарушать покой государства".

Нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля 2018 года. Неизвестный облил девушку серной кислотой, в результате чего она получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

Гандзюк умерла в больнице 4 ноября. Официальная причина смерти: полиорганная недостаточность, химические ожоги с поражением 30-39% тела; нападение с использованием химического вещества с целью убийства или нанесения повреждений.

Отец активистки Катерины Гандзюк считает Гордеева причастным к ее убийству. Он говорил об этом 28 января на заседании парламентской временной следственной комиссии.

Сам Гордеев заявлял о своей непричастности к убийству и утверждал, что такое заявление является ничем иным как "провокацией нечистых людей", которые используют Виктора Гандзюка для своих "политических манипуляций".

Активисты требовали от Порошенко уволить Гордеева.

Гордеев на данный момент официально не является подозреваемым в причастности к убийству.



Теги:   Петр Порошенко Екатерина Гандзюк Андрей Гордеев

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