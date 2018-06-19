Порошенко утвердил Жебривского на должность аудитора НАБУ

Президент Украины Петр Порошенко назначил бывшего главу Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского аудитором Национального антикоррупционного бюро Украины.

"Определить в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины Жебривского Павла Ивановича", - говорится в президентском указе от 19 июня.

Павел Жебривский занимал должность главы Донецкой областной военно-гражданской администрации с 2015 года по 2018 год. 11 июня он сообщил, что уходит в отставку со своего поста.

Напомним, что 7 июня депутаты Верховной Рады избрали в комиссию по аудиту НАБУ своим представителем доктора юридических наук Владимира Василенко.

Что означает аудит НАБУ?

Согласно закону, уволить директора НАБУ можно лишь по результатам независимого аудита Бюро. В целом независимых внешних аудиторов три – по одному от парламента, Кабмина и президента. Аудиторы должны проинспектировать деятельность НАБУ и выпустить отчет. Негативный вывод о работе НАБУ является достаточным для увольнения директора НАБУ Артема Сытника. При этом решение принимается большинством голосов аудиторов (достаточно два голоса против одного).

Аудитором НАБУ от Кабинета министров 26 мая 2017 года был избран Михаил Буроменский - украинский юрист и общественный деятель, профессор, доктор юридических наук, член-корреспондент Национальной Академии правовых наук Украины.