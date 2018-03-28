Порошенко утвердил программу сотрудничества с НАТО на 2018 год

Президент Украины Петр Порошенко утвердил Годовую национальную программу сотрудничества Украины с НАТО на 2018 год.

Соответствующий указ Об утверждении Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2018 год подписан 28 марта.

Согласно документу, годовая национальная программа определяется как системный стратегический документ в сфере евроатлантической интеграции Украины, реформирования сектора безопасности и обороны Украины в соответствии со стандартами и рекомендациями НАТО.

Программой определены среднесрочные цели, которые планируется реализовать до 2020 года, и приоритетные задачи на 2018 год. Также документ определяет практические меры в реформировании всех важных сфер функционирования государства.

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Напомним, что представитель Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что в Альянсе недовольны темпом реализации реформ для дальнейшего сближения Украины с НАТО.