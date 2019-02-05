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Порошенко: Украинские заложники для Путина как чемодан без ручки

Сегодня, 09:06
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Пресс-служба АП

Украина вернет заключенных в РФ украинцев, заявил Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что сейчас ведется активная работа для освобождения украинцев, содержащихся в заключении на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму, и украинских политзаключенных в России.

В эфире телеканала ICTV Порошенко подчеркнул, что удержание заложников для президента РФ Владимира Путина имеет "все меньше и меньше смысла", сообщает пресс-служба главы государства.

"Для него это уже стало как чемодан без ручки. Он не знает, что с этим делать и как сохранить лицо. Мы поможем вернуть ребят домой", - сказал Порошенко.

Напомним, в конце декабря 2018 года становится вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что в течение прошлого года Украина удалось вернуть лишь трех захваченных Россией украинцев.

Теги:   Политзаключенные Владимир Путин Россия Петр Порошенко

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