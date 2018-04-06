Порошенко: Украина синхронизирует санкции против России с США

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Петр Порошенко
Фото: пресс-служба президента Украины

Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал беспрецедентное расширение американских санкций против российских бизнесменов и чиновников, и ожидает от СНБО синхронизации украинских санкций против России с США.

"Достойный ответ агрессору посредством его олигархов и кремлевского окружения за агрессию против Украины, вмешательство во внутренние дела независимых государств и неуважение к международному праву", - написал Порошенко в Facebook.

Президент ожидает от СНБО комплексные предложения по синхронизации украинского и американского санкционных режимов уже в ближайшее время.

Также Порошенко надеется на аналогичные шаги со стороны ЕС.

6 апреля США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников, и 12 российских компаний. Санкции предусматривают заморозку активов вышеперечисленных бизнесменов, чиновников и компаний.   

Глава Минфина Стивен Мнучин заявил, что российские олигархи и элиты, извлекающие выгоду из коррумпированной системы, больше не будут изолированы от последствий дестабилизирующей деятельности российского правительства.

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