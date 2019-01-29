Андрей Зубов
Россия и Венесуэла. Союз деспотий
Илья Кенигштейн
Почему я не уеду из Украины
Тарас Чорновил
Манна небесная. Почему украинцы не мыслят как швейцарцы
Иван Яковина
Как венесуэльцам победить Мадуро. Три сценария

Порошенко: Украина подаст заявку на членство в ЕС в 2024 году

Вчера, 15:00
561
Цей матеріал також доступний українською

Петр Порошенко/Twitter

В 2024 году Украина подаст заявку на членство в Евросоюзе, заявил Порошенко

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина в 2024 году подаст заявку на членство в Европейском Союзе.

Об этом он сказал на форуме От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем.

"В 2024 году мы подадим заявку на вступление в Евросоюз. И нет никакого сомнения, что мы получим и начнем выполнять план действий относительно членства в НАТО", - отметил Порошенко.

По его словам, ЕС и Украина приблизились друг к другу как никогда.

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Компании/Рынки

Вчера, 14:52

article_img
Верховный суд разрешил арест акций госбанков РФ за аннексию Крыма
Статьи

Вчера, 21:05

article_img
Наши куры полетели. Как Украина превратилась в третьего по масштабам поставщика куриного мяса в Европу
Геополитика

Вчера, 20:40

article_img
Масштабное наступление на Донбасс в этом году маловероятно - Разведка США

ТОП 3

Политика

28 января, 20:58

article_img
В Австрии госпитализировали мэра Киева
66463
Геополитика

Вчера, 14:16

article_img
Кремль предлагал штабу Трампа свой план по Донбассу через Дерипаску - The Guardian
15323
Политика

28 января, 20:15

article_img
Добро пожаловать в пекло. Политтехнолог Сергей Гайдай критикует Тимошенко, Порошенко и Зеленского и прогнозирует будущее
10123