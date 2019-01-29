Порошенко: Украина подаст заявку на членство в ЕС в 2024 году
Вчера, 15:00
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Президент Петр Порошенко заявил, что Украина в 2024 году подаст заявку на членство в Европейском Союзе.
Об этом он сказал на форуме От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем.
"В 2024 году мы подадим заявку на вступление в Евросоюз. И нет никакого сомнения, что мы получим и начнем выполнять план действий относительно членства в НАТО", - отметил Порошенко.
По его словам, ЕС и Украина приблизились друг к другу как никогда.