Порошенко: У Путина проигнорировали запрос на проведение телефонного разговора

Петр Порошенко не смог достучаться до Путина

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в России проигнорировали его запрос провести телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным после захвата кораблей и личного состава ВМС Украины в Керченском проливе.

Об этом он заявил 27 ноября в интервью украинским телеканалам.

По словам Порошенко, после событий 25 ноября он заказывал разговор с президентом России Путиным, однако ответа не получил.

В результате, как отметил президент, он обратился к канцлеру Германии Ангеле Меркель, чтобы она провела разговор с Путиным для немедленного освобождения украинцев и возвращения кораблей.

Напомним, что канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, обсудив ситуацию в Керченском проливе. Инициатором разговора была Ангела Меркель.

Утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

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В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков.

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинско-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

ФСБ обнародовала оперативное видео "допросов" украинских военнослужащих. Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил о том, что украинские моряки давали свои показания под давлением.

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27 ноября над моряками начался суд для избрания меры пресечения. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы". В то же время официальный Киев считает их военнопленными.

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