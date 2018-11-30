Порошенко: У меня есть две плохие новости для Путина

Петр Порошенко: Президент России никогда не будет решать, кто будет президентом Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью Sky News, что у него есть две "плохие новости" для своего российского коллеги Владимира Путина.

"У меня есть две плохие новости для Путина", - приводит слова Порошенко его пресс-служба.

По его словам, первая "плохая новость" заключается в том, что президент России никогда не будет решать, кто будет президентом Украины.

"Это решение примет украинский народ", - подчеркнул Порошенко.

Глава государства отметил, что уверен и доверяет украинскому народу. Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года.

Порошенко добавил, что вторая "плохая новость" заключается в том, что Украина не отменяет выборы президента несмотря на введение военного положения (с 26 ноября на 30 суток из-за атаки России на украинские военные корабли у Керченского пролива).

"Если из-за закона о военном положении отменим выборы, в данной ситуации выигрывает только один человек. Знаете кто это? Это Путин", - подчеркнул президент.