20 сентября 2018, четверг

Порошенко: Страну обсели "голуби мира", но тень от них - как от двуглавого орла

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Порошенко раскритиковал сторонников мира, которые призывают к компромиссу с агрессором
Фото: пресс-служба АП

Порошенко раскритиковал сторонников мира, которые призывают к компромиссу с агрессором

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что некоторые политические силы призывают к компромиссу с агрессором ради мира.

Во время послания к Верховной Раде Порошенко отметил, что вопросы суверенитета, территориальной целостности не могут быть предметом компромисса.

"Мы убеждаем весь мир, что любые уступки Кремлю без восстановления территориальной целостности Украины - это поражение международного права и свободы, это проигрыш демократической Европы авторитарной Азиопе, а тем временем у нас самих всю страну обтыкали биг-борды с призывом к "компромиссу" с агрессором", сказал президент.

По его словам, "чуть ли не каждый столб обсели голуби мира, только тень от них, словно от двуглавого орла".

"И пусть вас не вводит в заблуждение успокоительное воркотание, потому что в клювах у этих горлиц - семена мира на российских условиях... Так где будем проводить границу так называемого компромисса? По Донцу, по Днепру, может по Збручу?", - подчеркнул Порошенко.

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