Порошенко: Создание Антикоррупционного суда в Украине может начаться в июле

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что процесс создания Антикоррупционного суда в Украине начнется в июле.

Об этом президент заявил во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

"Сейчас парламент рассматривает почти две тысячи поправок, представленных к этому законопроекту, но я выражаю искреннее пожелание, что парламент сможет принять соответствующий законопроект и мы сможем начать процесс создания антикоррупционного суда уже в июле этого года. И в этом году этот процесс будет завершен и Украина будет иметь антикоррупционный суд", - резюмировал Порошенко.

Ранее Порошенко заявлял, что Антикоррупционный суд может быть создан уже в мае, однако депутаты отложили создание антикоррупционного органа на лето.

После этого Порошенко прогнозировал, что Верховная Рада примет закон о Высшем антикоррупционном суде в июне.

Создание Высшего специализированного суда в системе судоустройства предусмотрено судебной реформой.

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Антикоррупционный суд будет рассматривать дела, если предмет преступления или причиненного ущерба как минимум в 500 раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц (с 1 января - это 881 тыс. грн). Некоторые из статей касаются нарушений, связанных с наркотиками или оружием, а вот насчет электронного декларирования - ни одной.

Юрисдикция суда распространяется на всю территорию Украины. Законопроектом предусмотрено, что Антикоррупционный суд будет судом первой и апелляционной инстанции. Судьи будут избираться по конкурсу.