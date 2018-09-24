Порошенко посетит США для участия в Генассамблее ООН

Президент Украины Петр Порошенко 24-27 сентября посетит США для участия в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Глава государства выступит с речью в ходе общих прений 73-й Генассамблеи, примет участие в Саммите миротворчества ООН, проведет ряд двусторонних встреч с лидерами стран мира.

Отдельное внимание во время визита будет уделено углублению украинского-американских отношений в торгово-экономической и инвестиционной сферах. С этой целью президент проведет встречу с представителями деловых кругов США.

В рамках программы пребывания в Нью-Йорке Порошенко также встретится с лидерами украинской общины Соединенных Штатов и руководителями еврейских организаций США.

9 августа Порошенко дал поручение украинским дипломатам готовить новую резолюцию по Крыму на сессию Генассамблеи ООН. Новая резолюция должна прекратить какие-либо спекуляции относительно статуса полуострова.