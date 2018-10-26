26 октября 2018, пятница

Порошенко сменил начальника СБУ в Закарпатской области

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Управление СБУ в Закарпатье возглавил Владимир Пахнюк
Фото: скрин видео YouTube

Управление СБУ в Закарпатье возглавил Владимир Пахнюк

Президент Украины Петр Порошенко перевел начальника управления Службы безопасности Украины в Винницкой области Владимира Пахнюк на аналогичную должность в управлении СБУ в Закарпатской области.

Об этом говорится в указах президента от 26 октября.

Согласно другому решению главы государства, Олега Воеводина уволили с должности начальника управления СБУ в Закарпатской области.

Напомним, что в Закарпатской области поднялся скандал вокруг выдачи венгерских паспортов в Берегово. СМИ обнародовали видео, тайно снятое в консульстве Венгрии, на котором новые венгерские граждане под бокал шампанского принимают присягу на верность Венгрии и получают документы.

Петр Порошенко, комментируя это видео, отметил, что страны должны уважать суверенитет друг друга.

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