Порошенко сменил начальника СБУ в Закарпатской области

Президент Украины Петр Порошенко перевел начальника управления Службы безопасности Украины в Винницкой области Владимира Пахнюк на аналогичную должность в управлении СБУ в Закарпатской области.
Об этом говорится в указах президента от 26 октября.
Согласно другому решению главы государства, Олега Воеводина уволили с должности начальника управления СБУ в Закарпатской области.
Напомним, что в Закарпатской области поднялся скандал вокруг выдачи венгерских паспортов в Берегово. СМИ обнародовали видео, тайно снятое в консульстве Венгрии, на котором новые венгерские граждане под бокал шампанского принимают присягу на верность Венгрии и получают документы.
Петр Порошенко, комментируя это видео, отметил, что страны должны уважать суверенитет друг друга.
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