Порошенко сменил начальника СБУ в Закарпатской области

Президент Украины Петр Порошенко перевел начальника управления Службы безопасности Украины в Винницкой области Владимира Пахнюк на аналогичную должность в управлении СБУ в Закарпатской области.

Об этом говорится в указах президента от 26 октября.

Согласно другому решению главы государства, Олега Воеводина уволили с должности начальника управления СБУ в Закарпатской области.

Напомним, что в Закарпатской области поднялся скандал вокруг выдачи венгерских паспортов в Берегово. СМИ обнародовали видео, тайно снятое в консульстве Венгрии, на котором новые венгерские граждане под бокал шампанского принимают присягу на верность Венгрии и получают документы.

Петр Порошенко, комментируя это видео, отметил, что страны должны уважать суверенитет друг друга.