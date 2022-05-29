«Портит имидж Украины». Скандал с запретом на выезд Порошенко может помешать вступлению Украины в ЕС — евродепутат 29 мая, 23:27 Цей матеріал також доступний українською Порошенко дважды не пустили за границу для командировки (Фото:Gleb Garanich / Reuters)

Запрет на выезд для экс-президента, лидера партии Евросолидарность Петра Порошенко портит имидж Украины и придает аргументы тем, кто выступает против предоставления Киеву статуса кандидата в члены ЕС, считает член комитета Европарламента по иностранным делам и докладчик по Украине Михаэль Галер.

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"Я убежден, что на данном этапе таких ситуаций нужно избегать. Конечно, эти события не способствуют имиджу Украины за границей", — сказал евродепутат в эфире телеканала Прямой.

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Он добавил, что поддерживает желание Украины получить статус кандидата в члены Европейского Союза — но, по его словам, такое мнение на Западе разделяют не все.



«На Западе есть те, кто сомневается в этом [предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС], а потому ищут аргументы, почему Украина может быть не готова стать даже кандидатом. Следовательно, такое поведение и такая практика явно, на мой взгляд, безусловно помогает этим структурам и силам внутри ЕС, которые не очень любят Украину», — предостерегает Галер.

Ранее старший научный сотрудник Атлантического Совета Андерс Аслунд призвал украинские власти прекратить блокирование участия Петра Порошенко в Парламентской ассамблее НАТО.

«Это смешное, неприемлемое и вредное поведение украинских властей, блокирующих участие экс-президента Порошенко в важной Парламентской ассамблее НАТО в Вильнюсе», — пишет Аслунд в Twitter.

«НАТО расценит это как то, что Украина недостаточно демократична для вступления в НАТО. Украинские власти должны извиниться и перед НАТО, и перед Порошенко», — подчеркнул Аслунд.

Поздно ночью 27 мая стало известно, что экс-президента Украины, лидера партии Евросолидарность Петра Порошенко не пропустили через государственную границу на Львовщине. В его команде сообщили, что Порошенко входит в парламентскую делегацию, которая должна посетить заседание ПА НАТО в Вильнюсе, и назвали непропуск своего лидера через границу «позорной историей по заказу действующей власти».



Основанием отказа в выезде Порошенко пограничники назвали проблему подтверждения действительности разрешительного документа. Во время прохождения паспортного контроля нардеп предоставил копию распоряжения председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука о командировке постоянной делегации ВРУ в Парламентскую ассамблею НАТО и работника аппарата ВРУ в Литовскую Республику для участия в весенней сессии ПА НАТО. В ходе проверки этого документа оказалось невозможно установить его действительность: не считывался QR-код.

Сопредседатель фракции Европейская солидарность в Верховной Раде Ирина Геращенко подтвердила, что документ, выдан главой ВР, не считывается. Она сообщила, что позвонила по этому поводу Стефанчуку, и тот заявил, что выданный документ до сих пор действует. Геращенко предположила, что документ может быть кем поврежден, и заявила, что «эта история очень плохо пахнет».

На следующий день Петру Порошенко во второй раз отказали в пересечении государственной границы Украины с Польшей — якобы из-за проблем с QR-кодом.

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