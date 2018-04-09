Порошенко: Северный поток-2 – это политическая взятка за лояльность Германии к России

"Газопровод – это чисто политический проект, который финансирует Россия" – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко предостерег Германию от строительства газопровода Северный поток-2 и назвал проект "политической взяткой за лояльность к России". Об этом сообщает DW со ссылкой на интервью президента Украины немецкой газете Handelsblatt.

"Простите за резкие слова, но Северный поток-2 – это политическая взятка за лояльность к России", – заявил украинский президент.

Порошенко назвал Москву "крайне ненадежным партнером" и заявил, что реализация проекта Северный поток-2 приведет к экономической и энергетической блокаде Украины, нанесет ей "огромный ущерб".

У газопровода нет экономически оправданной основы, а транзит газа через Украину будет стоить Германии гораздо дешевле и может быть легко и выгодно модернизирован, уверяет Порошенко.

"Просто спросите нас, вместо того, чтобы инвестировать десять миллиардов евро в Северный поток-2", - говорит президент.

Напомним, 27 марта российская компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода Северный поток-2 в немецкой исключительной экономической зоне.

Ранее ряд стран высказался против данного проекта.

В Вильнюсе руководители парламентов Польши, Литвы и Латвии подписали письмо с предупреждением об опасности газопровода Северный поток-2, адресованное главам парламентов европейских стран. Позже против Северного потока-2 выступила Эстония.

Впоследствии премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал проект "крайне опасным".

21 марта законодатели Европейского Союза (ЕС) приняли проект правил, который распространяет законы внутреннего рынка на газопроводы, которые находятся не на территории ЕС, в том числе запланированный Северный поток-2.

В МИД Украины заявили, что решение Германии относительно строительства сухопутного участка Северного потока-2 было ожидаемым и Украина не могла на него повлиять.

Позже президент Украины Петр Порошенко назвал сторонников Северного потока-2 сообщниками Москвы в гибридной войне.