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Порошенко с сенатором США обсудили освобождение украинских моряков из российского плена

Сегодня, 00:59
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Собеседники отметили приоритетность и в дальнейшем укреплять международное давление на Россию

Фото: пресс-служба АП

Президент Украины Петр Порошенко и Сенатор США Рональд Джонсон обсудили освобождение украинских моряков из российского плена и отметили приоритетность и в дальнейшем укреплять международное давление на Россию, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Украины выразил благодарность американской стороне за твердую двухпартийную поддержку Украины и четкое осуждение недавнего очередного акта вооруженной агрессии Российской Федерации в Керченском проливе.

Порошенко подчеркнул, что Россия должна немедленно освободить украинских моряков и вернуть три украинских судна.

"Хочу поблагодарить за крепкую поддержку нашей борьбы за свободу, демократию и проведения реформ в Украине", - отметил президент.

Собеседники отметили приоритетность и в дальнейшем укреплять международное давление на Россию, в том числе путем усиления санкций в ответ на агрессивные действия Кремля, а также с целью обеспечения восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно-признанных границ.

Сенатор Джонсон, в свою очередь, отметил, что приехал в Украину, чтобы продемонстрировать прочную поддержку всего американского народа.

"Я приехал в Украину по единственной причине - продемонстрировать крепкую поддержку не только Сената, не только Конгресса, не только Администрации, а всего американского народа. Мы осуждаем действия России. Мы поддерживаем украинский народ, правительство. Мы поддерживаем территориальную целостность Украины", - сказал он.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские силовики незаконно захватили два украинских катера Бердянск и Никополь, а также рейдовый буксир Яны Капу, следовавшие в порт Мариуполя.

На борту украинских судов находились 24 военнослужащих ВМС ВС Украины.

ФСБ обвинила украинских моряков в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

В свою очередь Украина эти обвинения отвергает, заявляя, что они действовали в рамках закона.

Согласно данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

После событий в Керченском проливе президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Реконструкция событий в Керченском проливе

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Теги:   Сенатор Петр Порошенко

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