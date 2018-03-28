Порошенко: С 2014 года оккупационные силы РФ убили на Донбассе 242 ребенка

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Об этом Порошенко сказал во время акции Дети объединяют Украину
Фото: пресс-служба президента

Об этом Порошенко сказал во время акции Дети объединяют Украину

За время с начала российской агрессии против Украины в 2014 году в результате преступных действий оккупационных сил РФ на Донбассе погибли 242 ребенка.

Об этом в Киеве во время Всеукраинской акции Дети объединяют Украину сообщил президент Петр Порошенко.

"242 ребенка были убиты российскими агрессорами, начиная с 2014 года", - сказал он.

Отметим, что данное заявление было сделано на фоне трагедии в ТЦ Зимняя вишня в российском Кемерово, жертвами которой стали десятки детей.

При этом, упоминая гибель российских детей, глава государства выразил свои соболезнования их родным и близким.

Напомним, 25 марта в торговом центре Зимняя вишня в Кемерове произошел масштабный пожар. В результате происшествия погибли 64 человека, среди которых большинство дети.

После этого в центре Кемерова начался стихийный митинг.

Следствие рассматривает в качестве основных версий происшествия поджог, неисправность проводки или неосторожное обращение с огнем.

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