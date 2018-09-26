Порошенко: Россия делает украинских детей сиротами, пытает наших патриотов в своих тюрьмах

Россия постоянно приумножает человеческую трагедиию делает украинских детей сиротами, пытает украинских патриотов в своих тюрьмах, заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

"Пока я выступаю, приходят печальные известия о еще одной утраченной человеческой жизни на фронте - в войне, которую принес моей стране постоянный член Совета Безопасности ООН. Россия постоянно приумножает человеческую трагедию, делает украинских детей сиротами, пытает наших патриотов в своих тюрьмах", - сказал глава государства.

Он отметил, что Украина приняла суверенное решение о собственном пути к свободному миру, основанному на демократических ценностях и правилах, и Россия наказывает Украину за это.

"Убивает. Разрушает дома. Она врет в промышленном масштабе", - подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что из-за агрессии России более 1,5 миллиона человек стали внутренне перемещенными лицами в Украине.