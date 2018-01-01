Порошенко: Россия не имеет права вмешиваться в деятельность украинской церкви Сегодня, 23:13 117 Цей матеріал також доступний українською Петр Порошенко Фото: скрин видео ICTV

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что вмешательство государства в деятельность церкви недопустимо, особенно когда речь идет о государстве-агрессоре РФ.

"Очень важно, чтобы государство не вмешивалось в деятельность церкви. И я полностью это поддерживаю. Особенно, если это иностранное государство. Которое через свою пятую колонну пытается влиять на настроения общества, чтобы подорвать этот процесс изнутри", - заявил глава государства в эфире ICTV.

По словам Порошенко, молитвам в украинских церквях за главу Русской православной церкви Кирилла, который открыто поддерживает агрессию РФ против Украины, нет места на украинской земле.

Напомним, что Священный Синод Вселенского патриархата в Стамбуле окончательно утвердил Томос для предоставления автокефалии УПЦ.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве ставропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

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15 октября Синод Русской православной церкви принял решение отказаться от евхаристического общения с Константинополем. Теперь за молитву в "запретных" храмах Константинопольского патриархата священнослужителей РПЦ ждет наказание, а верующие будут обязаны покаяться в этом грехе на исповеди.

Константинопольский патриархат не будет разрывать отношения с РПЦ и продолжит поминать Московского патриарха в порядке, установленном в диптихе.