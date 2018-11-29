Порошенко: Россия хочет захватить еще часть Украины

Президент Украины Петр Порошенко в интервью немецкому изданию Bild заявил, что последние действия России в Азовском море свидетельствуют о намерении президента РФ Владимира Путина захватить еще одну часть Украины.

Порошенко отметил, что корабли ВМС Украины придерживались международного права, есть все доказательства того, что Россия атаковала украинский флот.

"Мы должны были отреагировать на этот акт агрессии, и именно поэтому я ввел военное положение в некоторых регионах, потому что нам нужно защищать нашу страну. Как и в 2014 году, Путин хочет аннексировать еще одну часть Украины, он ведет себя так же, как и тогда...Путин хочет возродить Российскую империю...он хочет захватить всю страну... его империя не может существовать без Украины", - заявил Порошенко.

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"Это смешно! Вы помните, как он сказал миру, что в Крыму нет русских солдат? Вы помните, что в Восточной Украине не было русских солдат? Или отравление его бывшего агента в Солсбери? Путин снова рассказывает миру сказки", - заявил президент.

Порошенко выступил за немедленные санкции против России и добавил, что пытался связаться с Путиным непосредственно после инцидента, "но как в 2014, 2015 и 2016 годах, всякий раз, когда войска Путина атакуют Украину, он просто перестает общаться".

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории.

28 ноября президент Порошенко подписал закон об утверждении указа О введении военного положения в Украине.

Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков, 25 ноября были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Россияне утверждают, что корабли ВМС Украины вторглись в "территориальные воды РФ". Украинцев взяли под стражу до 25 января 2019 года.