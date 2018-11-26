26 ноября 2018, понедельник

Порошенко: Разведка говорит о серьезной угрозе операции на суше против Украины

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Петр Порошенко

Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил о наличии разведывательных данных, указывающих на наличие серьезной угрозы операции на суше против Украины.  

Об этом Порошенко заявил в телеобращении в понедельник, 26 ноября.

"Разведывательные данные говорят о серьезной угрозе операции на суше против Украины. У меня в руках – тайный документ, сводка наших разведывательных органов. Тут на несколько страниц – детальное описание всех сил противника, размещенных на расстоянии сотен, а то и десятков километров от нашей границы. Готовых в любой момент к немедленному вторжению в Украину", - цитирует Порошенко Интерфакс-Украина.

 

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