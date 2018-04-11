Отравление в Солсбери и ужесточение санкций против РФ. У Порошенко рассказали об итогах беседы с Мэй

Встреча Порошенко и Мэй в апреле 2017 года

Президент Украины Петр Порошенко пообещал премьер-министру Великобритании Терезе Мэй оказать помощь в расследовании отравления семьи бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля.

Об этом стало известно из телефонного разговора двух лидеров 11 апреля, об итогах которой сообщили в пресс-службе украинского президента.

Мэй поблагодарила Украину за высылку 13 российских шпионов в знак солидарности с Лондоном и в очередной раз осудила агрессию России в Донбассе и Крыму.

В Украине поблагодарили британской стороне за непризнание результатов недавних незаконных выборов на территории оккупированного Крыма. Обсуждался также вопрос усиления санкций в ответ на агрессивные действия РФ.

Порошенко и Мэй обсудили усиления двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и обороны. Однако о его деталях не сообщается.

Отмечается, что в июне состоится вторая международная конференция по вопросам украинских реформ в Копенгагене, о подготовке которой говорилось в этой беседе.

Напомним, Украина в связи с делом Скрипаля выслала 13 российских дипломатов. Согласно заявлению российского МИД, из России будет выслано такое же количество украинских дипломатов. Однако народный депутат Анна Гопко считает, что Россия в ответ может реализовать меры для вмешательства в президентские и парламентские выборы в Украине, которые ожидаются в 2019 году.