Порошенко рассказал, откуда взялись слухи о его алкогольной зависимости Сегодня, 10:22 9731 Цей матеріал також доступний українською president.gov.ua По словам Порошенко, фейки о его алкоголизме распространяет российская пропаганда president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что фейк о его якобы алкогольной зависимости распространяет российская пропаганда.

В эфире телеканала ICTV он рассказал, что за 35 лет совместной жизни со своей женой Мариной Порошенко она единственный раз видела его пьяным - "и то, до свадьбы".



"Я утверждаю, что она, самый близкий мне человек, не видела меня никогда пьяным", - отметил президент.

Он добавил, что с удивлением воспринял предложение шоумена Владимира Зеленского сдать анализы на алкогольную и наркотическую зависимости.

"Я был несколько удивлен, потому что это фейки российской пропаганды, что Порошенко пьет", - пояснил он.

Напомним, 5 апреля кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдавали анализы.

Оппонентам не удалось договориться о едином месте проведения этой процедуры.

Порошенко днем ранее пригласил Зеленского сдать анализы в медпункте Национального спорткомплекса Олимпийский в Киеве. Однако Зеленский, который предложил провести дебаты на главной спортивной арене Украины, предпочел клинику Евролаб.

Позже Кличко-младший потребовал пересдать анализы на наличие алкоголя и наркотиков в организме при участии независимой организации VADA и согласился профинансировать их.

Порошенко принял это предложение. В штабе Зеленского сообщили, что их кандидат больше не будет сдавать анализы.