Цеголко подвел итоги визита Порошенко в Германию на фоне финансового обвала в Москве

Петр Порошенко провел переговоры с Ангелой Меркель (Берлин, 10 апреля 2018 года)

Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко рассказал о результатах визита Петра Порошенко в Берлин, который прошел на фоне финансового обвала в России, вызванного американскими санкциями.

"На фоне финансового обвала в Москве удачный визит в Берлин. Переговоры с канцлером, президентом Германии и спикером Бундестага показали, что Украина особый партнер, на которого здесь возлагают большие надежды. Германия готова продолжить санкции против России", - написал Цеголко в Facebook.

Пресс-секретарь отметил, что Берлин поддерживает идею Киева о миротворцах ООН и подтвердил, что Украина не должна потерять статус транзитера российского газа.

В мае состоятся переговоры в Ахене между Порошенко, Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель, но без Владимира Путина.

"И напоследок. Как сообщил президент Порошенко, Украина в ближайшее время синхронизирует санкции против российских олигархов с США. Против Дерипаски также", - добавил Цеголко.

6 апреля США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников, и 12 российских компаний. Санкции предусматривают заморозку активов.

Глава Минфина Стивен Мнучин объяснил введение новых санкций тем, что российские олигархи и элиты извлекают выгоду деятельности властей РФ, которые ведут подрывную и деструктивную политику по всему миру, в том числе продолжает оккупировать Крым и провоцирует насилие на востоке Украины.

Новые санкции США уже обрушили российский фондовый рынок и привели к падению курса рубля.

Совокупное состояние 50 богатейших людей России за день сократилось более чем на $11,7 млрд вслед за падением российского фондового рынка из-за введения новых санкций США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал новые санкции США в отношении РФ "вопиющим попранием всего и вся". А премьер-министр Дмитрий Медведев поручил подготовить ответные меры.