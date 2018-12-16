Порошенко о российском давлении на проукраинских иерархов УПЦ МП: Мы недооценили степень влияния РФ
Президент Украины Петр Порошенко рассказал о давлении России на проукраинских иерархов УПЦ МП, которые должны были прибыть на Объединительный собор.
Об этом Порошенко заявил на пресс-конференции в воскресенье, 16 декабря.
"Противодействие РПЦ было ожидаемым. Мы недооценили ее влияние на дочернюю структуру в Украине. Украину обвиняют безосновательно в давлении, но из десяти иерархов УПЦ МП, подписавших обращение к Вселенскому Патриарху, на собор добрались двое. Это результат давления, но не нашего государства", - заявил Порошенко.
Протидія РПЦ була очікуваною. Ми недооцінили її вплив на дочірню структуру в Україні. Україну звинувачують безпідставно у тиску, але із десяти ієрархів УПЦ МП, які підписали звернення до Вселенського Патріарха, до собору дісталися двоє. Це результат тиску, але не нашої держави.— Петро Порошенко (@poroshenko) 16 декабря 2018 г.
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15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятеля единой Украинской православной церкви. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). На Объединительном соборе также утвердили устав церкви.
На Собор были приглашены иерархи УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и УПЦ Московского патриархата. От УПЦ МП на соборе присутствували два иерарха - митрополит Симеон и митрополит Александр.
Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.
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