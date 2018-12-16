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Порошенко о российском давлении на проукраинских иерархов УПЦ МП: Мы недооценили степень влияния РФ

Сегодня, 17:06
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Петр Порошенко

Фото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко рассказал о давлении России на проукраинских иерархов УПЦ МП, которые должны были прибыть на Объединительный собор.

Об этом Порошенко заявил на пресс-конференции в воскресенье, 16 декабря.

"Противодействие РПЦ было ожидаемым. Мы недооценили ее влияние на дочернюю структуру в Украине. Украину обвиняют безосновательно в давлении, но из десяти иерархов УПЦ МП, подписавших обращение к Вселенскому Патриарху, на собор добрались двое. Это результат давления, но не нашего государства", - заявил Порошенко.

Автокефалия на финишной прямой. Сколько в мире поместных церквей и какое место может получить Украинская церковь

15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятеля единой Украинской православной церкви. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). На Объединительном соборе также утвердили устав церкви. 

На Собор были приглашены иерархи УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и УПЦ Московского патриархата. От УПЦ МП на соборе присутствували два иерарха - митрополит Симеон и митрополит Александр.

Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.

Митрополит Епифаний. Кто стал предстоятелем Украинской православной церкви

Теги:   Украинская православная церковь РПЦ Петр Порошенко

Спецтема   Украина получает томос

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