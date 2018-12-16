Порошенко о российском давлении на проукраинских иерархов УПЦ МП: Мы недооценили степень влияния РФ Сегодня, 17:06 978 Цей матеріал також доступний українською Петр Порошенко Фото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко рассказал о давлении России на проукраинских иерархов УПЦ МП, которые должны были прибыть на Объединительный собор.

Об этом Порошенко заявил на пресс-конференции в воскресенье, 16 декабря.

"Противодействие РПЦ было ожидаемым. Мы недооценили ее влияние на дочернюю структуру в Украине. Украину обвиняют безосновательно в давлении, но из десяти иерархов УПЦ МП, подписавших обращение к Вселенскому Патриарху, на собор добрались двое. Это результат давления, но не нашего государства", - заявил Порошенко.

Протидія РПЦ була очікуваною. Ми недооцінили її вплив на дочірню структуру в Україні. Україну звинувачують безпідставно у тиску, але із десяти ієрархів УПЦ МП, які підписали звернення до Вселенського Патріарха, до собору дісталися двоє. Це результат тиску, але не нашої держави. — Петро Порошенко (@poroshenko) 16 декабря 2018 г.

Автокефалия на финишной прямой. Сколько в мире поместных церквей и какое место может получить Украинская церковь

15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятеля единой Украинской православной церкви. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). На Объединительном соборе также утвердили устав церкви.

На Собор были приглашены иерархи УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и УПЦ Московского патриархата. От УПЦ МП на соборе присутствували два иерарха - митрополит Симеон и митрополит Александр.

Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.

Митрополит Епифаний. Кто стал предстоятелем Украинской православной церкви