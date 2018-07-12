Порошенко рассказал, о чем говорил с Трампом в Брюсселе

По словам Порошенко, стороны очень тщательно обсудили предстоящую встречу Трампа с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко рассказал об итогах переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Брюсселе в четверг, 12 июля.

В частности, стороны обговорили предстоящую встречу американского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки, которая запланирована на 16 июля, а также попытки России реализовать свой проект газопровода Северный поток-2.

Об этом Порошенко рассказал журналистам по итогам переговоров, передает Интерфакс-Украина.

"Мы на самом деле очень тщательно обсудили и предстоящую встречу президента Трампа в Хельсинки в понедельник, 16-го числа, тщательно обсужден вопрос Северного потока-2", - сообщил глава государства.

Порошенко также добавил, что рассказал своему американскому коллеге о ходе реформ в Украине.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отменил ряд встреч на полях саммита НАТО в Брюсселе, назначенные на четверг, 12 июля, однако провел переговоры с украинским лидером Петром Порошенко.