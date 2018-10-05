05 октября 2018, пятница

Порошенко рассказал, когда утвердит новое воинское приветствие

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Петр Порошенко
Twitter Петр Порошенко

Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко ко Дню защитника Украины подпишет закон, которым воинское приветствие "Здравья желаем" меняется на "Слава Украине".

Об этом глава государства сообщил в Twitter. 

"Чуть больше чем за неделю все мы достойно отметим День защитника Украины. И к тому времени я подпишу принятый вчера Верховной Радой мой законопроект об изменениях в военных статусах", - сказал президент.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, который заменит воинское приветствие приветствия советского образца Здравия желаем! в украинских Вооруженных силах на Слава Украине - Героям слава!.

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