Порошенко рассказал, когда утвердит новое воинское приветствие

Президент Украины Петр Порошенко ко Дню защитника Украины подпишет закон, которым воинское приветствие "Здравья желаем" меняется на "Слава Украине".
Об этом глава государства сообщил в Twitter.
"Чуть больше чем за неделю все мы достойно отметим День защитника Украины. И к тому времени я подпишу принятый вчера Верховной Радой мой законопроект об изменениях в военных статусах", - сказал президент.
Трохи більше ніж за тиждень всі ми гідно відзначимо День захисника України. І до того часу я підпишу ухвалений учора Верховною Радою мій законопроект про зміни до військових статутів.— Петро Порошенко (@poroshenko) 5 октября 2018 г.
І гордо лунатиме над усією Україною наше багатоголосе «Слава Україні»! pic.twitter.com/Aay8SKIGYB
Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, который заменит воинское приветствие приветствия советского образца Здравия желаем! в украинских Вооруженных силах на Слава Украине - Героям слава!.
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