Порошенко рассказал, когда объявит об участии в президентских выборах

Порошенко объявит о походе на выборы президента Украины после старта предвыборной кампании

Президент Петр Порошенко объявит о своем участии в президентских выборах 2019 года после старта предвыборной кампании.

Об этом он заявил перед началом встречи Ялтинская европейская стратегия в Киеве.

"Когда объявлю, что иду на выборы? Когда начнется избирательная кампания", - сказал Порошенко.

Утром 13 сентября в Киеве началась пятнадцатая ежегодная встреча Ялтинской европейской стратегии (YES) "Будущее поколение всего".