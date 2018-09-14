14 сентября 2018, пятница

Порошенко рассказал, когда объявит об участии в президентских выборах

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Порошенко объявит о походе на выборы президента Украины после старта предвыборной кампании
Фото: пресс-служба президента Украина

Порошенко объявит о походе на выборы президента Украины после старта предвыборной кампании

Президент Петр Порошенко объявит о своем участии в президентских выборах 2019 года после старта предвыборной кампании.

Об этом он заявил перед началом встречи Ялтинская европейская стратегия в Киеве.

"Когда объявлю, что иду на выборы? Когда начнется избирательная кампания", - сказал Порошенко.

Утром 13 сентября в Киеве началась пятнадцатая ежегодная встреча Ялтинской европейской стратегии (YES) "Будущее поколение всего".

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