Молитва и зарядка: Порошенко рассказал, как поддерживает себя в форме Сегодня, 18:35 107 Цей матеріал також доступний українською Петр Порошенко признался, что у него очень мало свободного времени

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что каждый день он молится и делает зарядку, хоть у него катастрофически мало времени.

Об этом глава государства рассказал во время встречи со студентами и преподавателями в Тернопольском национальном педагогическом университете, пишет Украинская правда.

Перед этим преподаватель кафедры физического воспитания спросил у него, как он поддерживает себя в форме.

"Я очень надеюсь что наступит мир, наступит на наших условиях, и мы запустим реформы и у президента будет больше времени, потому что за год я имел 6,5 дней, когда я не был на работе", - признался Порошенко.

По словам главы государства, что бы не происходило, но каждый день он выделяет 12-13 минут, чтобы помолиться и 15 минут - для зарядки.