Порошенко рассказал, что может помешать проведению президентских выборов Сегодня, 16:34 356 Цей матеріал також доступний українською Президентские выборы назначили на 31 марта 2019 года

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что помешать проведению президентских выборов 31 марта 2019 может только открытая вооруженная агрессия России.

Об этом глава государства сказал во время встречи со студентами в Ивано-Франковске, сообщает Украинская правда.

"По моей просьбе, председатель Верховной Рады внес предложение об определении даты президентских выборов - 31 марта. И я как президент гарантирую, что выборы президента состоятся именно в эту дату. Единственное, что этому может помешать, - это открытая вооруженная наземная агрессия России - страны-агрессора. Тогда будем защищать государство", - заявил Порошенко.

"Очень надеялись (в Кремле - ред), что отложат президентские выборы (в Украине - ред). А чего? Один человек от этого выиграет, и имя этого человека - Путин", - добавил он.

По словам Порошенко, учитывая угрозы, пришлось ввести военное положение в десяти областях и во внутренних водах Украины - но это решение имеет "исключительно превентивный характер".

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Порошенко заявил, что не даст РФ сделать то же, что в Абхазии и Южной Осетии, где дали людям свое гражданство, а потом ввели войска якобы на их защиту: "Так они хотят сделать с нами. Но Украина не даст вам этого сделать".

"Не будет ни комендантского часа, ни прекращения деятельности медиа и цензуры", - сказал Порошенко.

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Народные депутаты проголосовали за постановление о проведении выборов президента Украины 31 марта 2019 года.

Ранее парламент поддержал указ президента о введении военного положения (ВП) в граничащих с РФ областях Украины. Глава государства заявлял, что Совбез рекомендовал вводить ВП на 60 дней, но он сократил этот срок до 30 дней. Он пояснил, что таким образом хочет избежать полических спекуляций. Оппоненты Порошенко предполагали, что ВП вводится, чтобы отменить выборы из-за низкого рейтинга президента.

"СНБО рекомендовал сегодня ввести мне военное положение на 60 дней. Хочу объявить вам мое решение - я буду предлагать парламенту ввести военное положение на тридцать дней. Для чего? А чтобы военное положение никоим днем не накладывалось на начало избирательной кампании. Чтобы ни у кого из тех, кто о своей партии, о своем политическом интересе печется больше, чем о нации и украинском интересе, сейчас не осталось никаких оснований для грязных политических спекуляций или инсинуаций", - сказал глава государства.

Напомним, что 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины, а также были захвачены украинские моряки.

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