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Порошенко раскритиковал предложенную Тимошенко форму правления канцлерского типа

Вчера, 15:37
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Пресс-служба президента Украины

Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал предложенную кандидатом в президенты, лидером партии ВО Батькивщина Юлией Тимошенко парламентскую форму правления канцлерского типа.

С критикой предложений Тимошенко президент выступил на форуме От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем во вторник, 29 января.

Отметим, что на форуме Порошенко официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента.

По мнению президента, во время предвыборной кампании, отдельные кандидаты предлагают возвращение к авторитаризму.

"Кто-то говорит об этом прямо, а кто-то свою мечту о единоличной власти камуфлирует в экзотический проект так называемой парламентской республики канцлерского типа. С неограниченными полномочиями канцлера и, по сути, однопартийным парламентом. Кстати, этот опасный проект предлагает абсолютно неконституционным способом принятие новой Конституции в обход Верховной Рады", -  цитирует Порошенко пресс-служба президента.

Президент также отметил, что в этом проекте нет упоминаний о Национальном антикоррупционном бюро Украины и других антикоррупционных органах.

"Быть популистом – это значит врать людям, обманывать их и обрекать на нищету и страдания. Мадуро это наглядно доказал в Венесуэле, а некоторые политиканы хотят поэкспериментировать в Украине", -  считает Порошенко.

В июне 2018 года лидер Батькивщины Тимошенко выступила с предложением обсудить в обществе парламентскую форму правления канцлерского типа.  

21 сентября Тимошенко выступила с инициативой закрепления в новой Конституции Украины переход от президентской к парламентской форме правления с всенародно избираемым главой правительства.

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