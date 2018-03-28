Порошенко: Рада должна отменить е-декларирование активистов-антикоррупционеров

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Верховная Рада должна отменить е-декларирование активистов-антикоррупционеров.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу Администрации президента Украины.

"Петр Порошенко настаивает, что Верховная Рада и все ее фракции без исключения, наконец-то, должны услышать аргументацию гражданского общества, наших партнеров, главы государства и принять ответственное решение об отмене электронного декларирования (антикоррупционеров)", - сообщили в Администрации президента.

28 марта Еврокомиссия раскритиковала Украину из-за отказа отменить электронные декларации гражданских активистов, которые противодействуют коррупции. В Брюсселе добавили, что это противоречат обязательствам по визовой либерализации.

Президент Украины Петр Порошенко 27 марта 2017 року подписал изменения в закон О противодействии коррупции в части электронного декларирования. Согласно изменениям, члены антикоррупционных общественных организаций отныне будут обязаны также подавать электронные декларации.

ЕС неоднократно подчеркивал неприемлемость соответствующих изменений в закон.

В феврале 2017 года Порошенко предложил заменить обязательную подачу деклараций общественными активистами на обязательную отчетность.