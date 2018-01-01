Порошенко пытается вернуть военнопленных моряков "по линии церкви" Сегодня, 11:12 58 Цей матеріал також доступний українською Петр Порошенко Официальное интернет-представительство Президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко обратился к главе Украинской православной церкви Московского патриархата с просьбой немедленно связаться с Москвой для освобождения украинских моряков, которые были захвачены в плен Россией. Об этом сообщается в Официальном интернет-представительстве украинского президента.

"Вчера и позавчера я разговаривал с предстоятелем Украинской православной церкви Московского патриархата Блаженнейшим Онуфрием. Обратился к нему с просьбой немедленно связаться с Москвой для того, чтобы по линии церкви принять соответствующие меры для возвращения [украинских моряков – НВ]. Я не буду останавливаться перед любой возможностью для того, чтобы вернуть наших солдат. Мы будем молиться и надеяться, что это произойдет как можно скорее", – заявил Порошенко.

Он также отметил, что Путин избегает прямого разговора.

По словам Порошенко, после такой реакции РФ, он связался с рядом мировых лидеров и руководителей международных организаций. В частности, состоялись переговоры президента Украины с главой НАТО Йенсом Столтенбергом, канцлером Германии Ангелой Меркель, государственным секретарем США Майком Помпео, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и многими другими лидерами стран мира и международных организаций.

Глава государства также отметил, что ни один российский суд не имеет никакой юрисдикции над украинскими моряками, так как согласно Женевской конвенции они являются военнопленными.

Порошенко призвал запретить судам России заходить в порты Европы и США

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. Вследствие тарана пограничного корабля РФ было повреждено буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время мероприятия в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя, что суда действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. "Суд" Крыма арестовал моряков на два месяца. Их перевезли в Москву. Украина считает захваченных украинских моряков военнопленными.

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.