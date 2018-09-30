30 сентября 2018, воскресенье

Порошенко: Путин увеличил число сторонников НАТО в Украине

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Петр Порошенко дал интервью Фариду Закарии
Кадр CNN

Петр Порошенко дал интервью Фариду Закарии

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что из-за агрессии России среди украинцев значительно возросло количество сторонников вступления в НАТО и ЕС.

Об этом он заявил в интервью известному журналисту Фариду Закарии на телеканале CNN, фрагмент которого опубликован на сайте телеканала.

Отвечая на реплику ведущего о том, что результатом агрессии РФ против Украины стало объединение украинцев, Порошенко сказал, что может лишь подтвердить этот тезис.

"В 2013 трансатлантическую интеграцию Украины, вступление в НАТО поддерживало 16% украинцев. Сейчас - более 54%. Кто это сделал? Путин. В 2013 европейскую интеграцию Украины, вступление в ЕС поддерживало 33% украинцев. Сейчас - 74%. Кто это сделал? Путин", - подчеркнул украинский президент.

"Поэтому спасибо, господин Путин, за то, что сделали мою страну гораздо более европейской и гораздо более готовой защищать европейские ценности и трансатлантические ценности. И мы абсолютно уверены, что мы не вернемся к Российской империи", - подчеркнул Порошенко.

На прошлой неделе Петр Порошенко находился посетил США, где принял участие в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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