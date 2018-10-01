01 октября 2018, понедельник

Порошенко: Путин пытается подорвать ситуацию в Украине накануне выборов

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Путин подрывает стабильность в Украине с помощью кибератак, заявил Порошенко
Фото: president.gov.ua

Путин подрывает стабильность в Украине с помощью кибератак, заявил Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия пытается подорвать ситуацию внутри Украины и в частности повлиять на украинские выборы.

В интервью телеканалу CNN Порошенко отметил, что президент РФ Владимир Путин понимает, что "достичь успеха в военной операции на суше он не сможет, но он ожидает, что успеха можно достичь во время выборов", сообщает пресс-служба главы украинского государства.

"И следовательно, он подрывает стабильность внутри страны с помощью кибератак, используя технологию фейковых новостей. А точнее - технологию дезинформации. Россия тратит миллиарды на поддержку Спутник ТВ, RussiaToday и многие другие", - сказал украинский президент.

Среди примеров дезинформации, которая распространяется Россией, Порошенко выделил заявления о том, что в Украине не российская агрессия, а "гражданская война" и это не Россия ответственна за агрессию, обвинения украинской власти в тысячах жертв этой войны, а также отрицание присутствия российских военных на оккупированной территории.

Президент также напомнил о запрете в Украине российских социальных сетей, ведь они использовались российскими спецслужбами для ведения дезинформационной и подрывной кампании.

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