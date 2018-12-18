Порошенко провел встречу с президентом ЕБРР Сегодня, 00:15 56 Цей матеріал також доступний українською ЕБРР будет поддерживать структурные изменения в Украине через инвестиции и финансирование Фото: пресс-служба президента Украины

В понедельник, 17 декабря, президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Суммой Чакробарти, сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент Украины отметил важность крупных инфраструктурных проектов и проектов безопасности, которые внедряются с привлечением средств Европейского банка реконструкции и развития, в частности таких как Бескидский железнодорожный тоннель, работу над объектом Укрытие и другие проекты в Чернобыльской зоне", - говорится в сообщении.

Глава государства предложил ЕБРР приобщиться к финансированию целевых программ социально-экономического развития украинского Приазовья.

Чакрабарти заверил, что ЕБРР будет поддерживать структурные изменения в Украине через инвестиции и финансирование инфраструктурных, муниципальных и других важных проектов.