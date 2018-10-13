Порошенко провел встречу с предстоятелем УАПЦ Макарием

Митрополит Макарий во время встречи с Петром Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с предстоятелем Украинской автокефальной православной церкви митрополитом Макарием, сообщает пресс-служба администрации президента Украины.

Предстоятель УАПЦ митрополит Макарий во время встречи с президентом отметил важную роль главы государства в процессе получения автокефалии Украинской православной церковью.

"Еще раз сердечно благодарю вас, потому что господин Президент, вы говорите, что без нас ничего не произошло бы, но без нашего президента ничего не произошло бы", - отметил митрополит Макарий.

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Президент поздравил митрополита с важным решением Синода Вселенского патриархата.

"Убежден, что вместе с днем референдума, с днем независимости, 11 октября войдет в историю Украины как день автокефалии Украинской поместной православной церкви", - отметил Порошенко.

Президент Украины поблагодарил предстоятеля УАПЦ за твердую и принципиальную позицию в процессе создания поместной церкви. По его словам, остался ответственный шаг - Архиерейский Собор, на котором будет избран новый предстоятель церкви. Президент выразил надежду, что митрополит Макарий примет активное участие в подготовке Собора.

Президент еще раз подчеркнул, что должен быть сохранен мир, а те, кто будут появляться возле храмов и лавр с угрозами, являются провокаторами и получат соответствующую реакцию.

Напомним, что Синод Константинопольского патриархата отменил письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановил канонический статус предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария. Это решение открыло путь для предоставления Украинской церкви Томосу об автокефалии, этот процесс продолжается.

По словам главы УПЦ КП Филарета, Томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на "объединительном соборе", в котором примут участие архиереи Киевского патриархата, Украинской православной автокефальной церкви и Московского патриархата.

Представитель УПЦ МП архиепископ Климент заявил, что епархии Московского патриархата не намерены участвовать в объединении украинских церквей.