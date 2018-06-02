Порошенко провел телефонные переговоры с Помпео

Порошенко поздравил Помпео с официальным назначением на пост госсекретаря США

Пресс-служба президента Украины сообщает, что Петр Порошенко провел телефонные переговоры с государственным секретарем США Майком Помпео.

В частности Порошенко поздравил Помпео с назначением на должность Государственного секретаря США и поблагодарил руководство США за продажу Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Также во время переговоров президента и главы Госдепа обсуждались темы строительства газопровода Северный поток 2 и результаты расследования сбитого самолета рейса МН17.

Порошенко напомнил о необходимости продолжить давление на РФ для освобождения украинских заложников.

Під час телефонної розмови із Держсекретарем США Майком Помпео обговорили зміцнення співпраці у галузі безпеки та оборони, існуючі виклики внаслідок реалізації проекту «Північний потік – 2». pic.twitter.com/0wrribYiWC — Петро Порошенко (@poroshenko) 1 июня 2018 г.

Напомним, 29 мая Порошенко анонсировал подготовку встречи в нормандском формате.