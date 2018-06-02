02 июня 2018, суббота

Порошенко провел телефонные переговоры с Помпео

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Порошенко поздравил Помпео с официальным назначением на пост госсекретаря США
Фото: Администрация президента

Порошенко поздравил Помпео с официальным назначением на пост госсекретаря США

Пресс-служба президента Украины сообщает, что Петр Порошенко провел телефонные переговоры с государственным секретарем США Майком Помпео.

В частности Порошенко поздравил Помпео с назначением на должность Государственного секретаря США и поблагодарил руководство США за продажу Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Также во время переговоров президента и главы Госдепа обсуждались темы строительства газопровода Северный поток 2 и результаты расследования сбитого самолета рейса МН17.

Порошенко напомнил о необходимости продолжить давление на РФ для освобождения украинских заложников.

Напомним, 29 мая Порошенко анонсировал подготовку встречи в нормандском формате.

 

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