Порошенко просит Раду отменить обязательное е-декларирование для активистов-антикоррупционеров

Порошенко предложил отменить е-декларирования для антикоррупционных организаций, которые сам же и подписал

Президент Петр Порошенко просит депутатов Верховной Рады отменить требование об обязательстве общественных активистов подавать электронные декларации, введенные в марте минувшего года.

Об этом на заседании согласительного совета 15 января заявила представитель президента в Раде Ирина Геращенко, передает Украинская правда.

Напомним, в июле президент Украины Петр Порошенко подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект (№ 6674) об отмене е-декларирования антикоррупционных общественных организаций, однако депутаты еще не рассматривали его.

При этом ранее президент подписал изменения в законодательство, обязывающие антикоррупционеров подавать е-декларации.

23 марта Верховная Рада проголосовала за отмену необходимости заполнения электронной деклараций некоторыми военнослужащими, но обязала заполнять их активистам общественных организаций.

На следующий день, 24 марта, нардепы отказались поддержать инициативу об отмене обязательного представления электронных деклараций борцами с коррупцией.

ЕС неоднократно подчеркивал неприемлемость соответствующих изменений с законом.