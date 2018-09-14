Порошенко прокомментировал желание ГПУ получить доступ к личным данным журналистов

Порошенко в доступе к личным данным журналистов не увидел ничего плохого

На фоне скандала с доступом Генпрокуратуры к звонкам, переписке и геолокации представителей украинских СМИ президент Петр Порошенко заявил, что журналисты должны прийти в ГПУ и ответить на поставленные вопросы.

Об этом глава государства сказал, отвечая на вопрос корреспондента НВ Кристины Бердинских о том, как он оценивает действия главы ведомства Юрия Луценко, вмешивающегося в журналистскую деятельность.

"Во-первых, на сегодня есть большая публичная волна, а во-вторых, журналисты должны знать правду… Было бы очень хорошо, если бы они пришли к генпрокурору и сняли все вопросы. Я уверен, что такая возможность существует", - заявил Порошенко, уверяя, что сам выступает за свободу СМИ.

Напомним, Печерский районный суд Киева предоставил Генпрокуратуре доступ к звонкам, переписке и данным о местонахождении главного редактора программы Схемы: коррупция в деталях Натальи Седлецкой за последние полтора года.

В ГПУ заявили, что это было сделано в рамках расследования вероятного разглашения данных следствия директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником.

Уголовное производство открыто на основании опубликованной в интернете записи, на которой человек с голосом, похожим на руководителя НАБУ рассказывают детали прослушивания по делу экс-прокурора Константина Кулика.

Позже стало известно, что Генпрокуратура получила также право на доступ к личной информации журналистки НВ Кристины Бердинских.