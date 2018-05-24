Порошенко прокомментировал выводы следствия об уничтожении самолета рейса МН17 российским Буком

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал выводы международных следователей об уничтожении малайзийского Боинг-777 рейса МН17 российским ЗРК Бук.

По словам Порошенко, сегодня следователи представили дополнительные доказательства поставки из Российской Федерации противовоздушного комплекса, с помощью которого был сбит самолет.

"Благодаря слаженным действиям правоохранительных органов Украины, Австралии, Бельгии, Малайзии и Нидерландов при содействии партнерских служб ряда других стран удалось установить "прописку" Бука-убийцы: 53-я Курская зенитно-ракетная бригада Вооруженных сил РФ", - написал президент в Facebook.

Президент надеется, что уже в ближайшее время Прокуратура Нидерландов сможет представить в суде обвинения против лиц, причастных к уничтожени самолета.

"Украина, в свою очередь, сделает все возможное, чтобы действия Российской Федерации как государства, поддерживающего терроризм, получили надлежащую оценку в Международном Суде ООН в рамках рассмотрения инициированного нами в начале прошлого года дела", - добавил президент.

В четверг, 24 мая, объединенная следственная группа по расследованию катастрофы Боинг-777 Малазийских авиалиний официально подтвердила уничтожение авиалайнера российским ЗРК Бук.

Согласно выводам следователей, Бук, который уничтожил лайнер, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, которая базируется в Курске.