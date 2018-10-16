Порошенко прокомментировал возможную передачу Андреевской церкви Вселенскому патриарху

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что решение о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриарху согласовано с церковными иерархами.

Президент убежден, что данное решение также будет способствовать ускорению получения томоса об автокефалии для Украинской церкви, сообщает Укринформ.

"Для того, чтобы у церкви-матери, Вселенского патриарха была церковь, где он сможет молиться, где будут проходить службы божьи Вселенского патриархата, по согласованию с церковными иерархами было принято это решение, и я собираюсь инициировать этот вопрос в парламенте", - отметил он.

Ранее представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что в ближайшее время Порошенко внесет в Верховную Раду инициативу о передаче Андреевской церкви в постоянное пользование Вселенского патриарха.

11 октября Синод Константинопольского патриархата признал недействительным письмо от 1686, согласно которому Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановив таким образом канонический статус главы Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария. Процесс предоставления томоса продолжается.

По словам Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на "объединительном соборе".