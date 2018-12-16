Порошенко прокомментировал возможность своего участия в выборах-2019 Сегодня, 17:49 65 Цей матеріал також доступний українською Петр Порошенко Фото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал перспективу выдвижения на второй президентский срок в 2019 году.

На пресс-конференции в Киеве 16 декабря Порошенко заявил, что пока не готов объявить о своем желании баллотироваться на пост президента.

"Позиция первая - я очень доверяю украинскому народу. Позиция вторая - я уверен в его ответственном выборе. Позиция третья. Если я приму решение баллотироваться и так случится, что будет кто-то более достойный - я буду ему помогать", - цитирует Порошенко Украинская правда.

Петр Порошенко был избран главой государства на внеочередных президентских выборах 25 мая 2014 года. Согласно Конституции, очередные выборы президента Украины должны состояться в последнее воскресенье марта 2019 года.

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