30 мая 2018, среда

Порошенко прокомментировал спецоперацию СБУ по сохранению жизни журналисту Бабченко

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Петр Порошенко поручил предоставить Бабченко и его семье охрану
Фото: пресс-служба президента Украины

Петр Порошенко поручил предоставить Бабченко и его семье охрану

Президент Украины Петр Порошенко поздравил СБУ с успешным проведением спецоперации по сохранению жизни журналисту Аркадию Бабченко.

"Украинские правоохранительные органы с каждым днем ​​становятся сильнее в противодействии российской агрессии. Вряд ли Москва успокоится - поручил предоставить Аркадию и его семье охрану", - написал Порошенко в Twitter.

29 мая вечером полиция сообщила об "убийстве" Бабченко при входе в свою квартиру в Киеве. Согласно легенде, его убили тремя выстрелами в спину.

По словам главы СБУ Василия Грицака, покушение на Бабченко заказали спецслужбы РФ.  После получения соответствующей информации, СБУ провела спецоперацию с целью сохранить жизнь журналисту. Бабченко выступил на брифинге, извинившись перед близкими за доставленные переживания.

СБУ уже задержала организатора "убийства" Бабченко, им оказался гражданин Украины "Г".

Гражданин "Г". предложил своему знакомому участнику антитеррористической операции на востоке Украины $30 000 и передал ему половину суммы за непосредственное исполнение преступления, на что тот согласился. Организатора завербовали российские спецслужбы.

В СБУ заявили, что организатор покушения на журналиста планировал осуществить в Украине 30 убийств.

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